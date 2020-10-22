İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da 6 bin 500 bağ ot yandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin 500 bağ ot küle döndü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin 500 bağ ot küle döndü.


Yüksekova'ya bağlı Bulaklı köyünde istiflenen ot yığını alev alev yandı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Arazi şartları nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında 6 bin 500 bağ ot tamamen küle döndü.


Hayvanlarını kış mevsiminde beslemek için 6 bin 500 bağ ot istifleyen Ümit Aka isimli vatandaş, emeklerinin heba olduğunu söyledi. Yangının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çıkartıldığını iddia eden Aka, "Çok büyük emekler ile bu otları biçip istifledik. Sabah saatlerinde yangın olduğunu fark ettik. İtfaiye ekipleri gelene kadar kendi çabamızla söndürmeye çalıştık ancak maalesef otların hepsi küle döndü. Maddi kaybım da söz konusu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.