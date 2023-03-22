Yüksekova'da 6 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 6 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Dağlıca Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan kontrollerde 6 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır" denildi.