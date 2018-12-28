Yüksekova'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanan şeker hastası Daveti Tarla, yolların kardan dolayı kapalı olması nedeniyle 6 saat süren çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçede iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ve sağlık ekipleri ise, köylerdeki hastalara ulaşabilmek için seferber oluyor. İlçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Kazan köyünde rahatsızlanan 62 yaşındaki Daveti Tarla'nın yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, ambulansla köy yoluna giremeyince İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Köy yolu 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, şeker hastası Tarla'ya ise ilk müdahale evinde yapıldı. Köylülerin de yardımıyla hasta ambulansa bindirilerek, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun sürekli kapandığını belirten Lokman Tarla, aniden rahatsızlanan babası için yardım istediklerini söyledi. Tarla, "Köy yolu sabahtan beri kapalı. Babam da şeker hastası olduğu için bugün aniden rahatsızlandı. Yol kapalı olduğu için hastaneye götüremedik. Bu nedenle ekiplerden yardım istedik. Şimdi yolun açılmasıyla beraber babamı hastaneye ulaştıracağız. Yardımımıza koşan ekiplere çok teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan, yola çıkan ambulans, Bağdaş ve Dilektaşı köyü arasında aşırı tipiden dolayı kara saplandı. Bağdaş'ta görev yapan öğretmenlerin yardımıyla ambulans kurtarılarak hastaneye ulaştı.