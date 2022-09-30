İhlas Haber Ajansı

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Yüksekova'da 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda; 29 Eylül 2022 günü Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda 600 litre ulusal marker içermeyen kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir" denildi.

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