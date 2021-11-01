Yüksekova'da 66 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında yapılan çalışmalarda 66 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan çalışmalarda, 66 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili uyuşturucu maddeleri atarak kaçtığı görülen araç ve şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.