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Yüksekova'da 77 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında arazide atılı vaziyette 3 çuval içerisinde 77 kilogram eroin ele geçildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında arazide atılı vaziyette 3 çuval içerisinde 77 kilogram eroin ele geçildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama neticesinde arazide atılı vaziyette 3 çuval içerisinde 77 kilogram eroin maddesi, 1 plastik bidon içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 20 litre asit anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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