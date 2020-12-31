İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da 80 saatlik kısıtlama başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.

00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar evlerine çekildi.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. İlçede yaşayan vatandaşlar tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri ilçenin değişik noktalarında denetimlere başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00'e kadar devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.