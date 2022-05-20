Yüksekova'da açık hava konseri renkli görüntüler oluşturdu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava konseri renkli görüntüler oluşturdu.

Yüksekova'da 'Gençlik Haftası' etkinlikleri bünyesinde Cengiz Topel Caddesi üzerindeki eski hükümet konağının bahçesinde verilen konser yoğun ilgi gördü. Türkçe ve Kürtçe söylenen şarkılarla doyasıya eğlenen vatandaşlar, halay çekmeyi de ihmal etmedi.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, Gençlik Haftası'nı coşku içerisinde ve güzel bir havada kutladıklarını belirterek, “İlk olarak ilçede rafting heyecanını başlattık, daha sonra açık hava konserlerini yaptık. Düzenlediğimiz konserlere vatandaşların yoğun katılımları ise bize ayrı bir heyecan kattı. Yüksekova'da bu güzel etkinliklerin olması herkes tarafından memnuiyetle karşılanıyor. Açık hava konserlerinin Yüksekova'ya güzel bir renk kattığı görüldü. İnşallah bu renkli görüntüleri hep sürdüreceğiz. Bize bu desteği sağlayan Yüksekova Kaymakamımız Ömer Çimşit'e teşekkür ederiz” dedi.

Hamza Alkan ise Yüksekova'da renkli görüntüler oluştuğunu belirterek, “Uzun aradan sonra düzenlenen konserleri bizi memnun etti. Biz de gelip güzel vakit geçirdik. Bu tür konserleri düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.