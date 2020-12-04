İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da ağaçlar dondu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi yaşamı olumsuz yönde etkilerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi yaşamı olumsuz yönde etkilerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


İlçede etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sisin de etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan ilçede, hayat adeta buz kesti. Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu ilçe merkezindeki ağaçlar buz tuttu. Dondurucu soğukla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.