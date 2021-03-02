Yüksekova'da alev alan araç korkuttu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde alev alan araç korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Eski Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Korkmaz adlı vatandaşa ait aracın alev alması paniğe neden oldu. Aracın alev alev yandığını gören vatandaşlar, hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

Yapılan söndürme çalışmalarından sonra araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.