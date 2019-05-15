Yüksekova'da Anneler Günü etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Anneler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Selahattin Eyyubi Kültür Merkezinde Yüksekova Kadın ve Umut Girişimcileri Derneği (KADUM-DER) tarafından düzenlenen etkinliğe Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyce Özcan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm İşgörer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş ve çok sayıda kadın katıldı. KADUM-DER Başkanı Çiğdem İşgörer, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Anneliğin önemine değinen İşgörer, “Analar olmasaydı insanlık olmazdı. Ana o kadar değerlidir ki, cennetin anaların ayağının altında olduğunu unutmayalım. Analarımız ailenin temel direği ve toplumun da geleceğidir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış aile yapısı ile mümkündür. Analarımız dilimizin öğreticisidi. Annelerimiz ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir. Bizim onlardan öğreneceklerimiz bir hayat boyu devam eder. Hayatımıza ait güzelliklerin başında hep anamızın bize öğrettikleri ve bizim için yaptıkları gelir” dedi.

İşgörer'in konuşmasının ardından Yüksekova Aile Destek Merkezine bağlı öğretici ve kursiyerler tarafından işaret dili ile ‘Annemize Türkü' şarkısı sergilendi.

Folklor gösterisi ile devam eden etkinlik, yerel sanatçıların sahne almasının ardından sona erdi.