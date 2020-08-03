İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopter sevk edildi. Yaralı Yüksek Devlet Hastanesine kaldırılırken, cenazeler ise Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.