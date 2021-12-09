İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ve 25 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde araziye gizlenmiş halde 270 kilo eroin ile 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde araziye gizlenmiş halde 270 kilo eroin ile 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesi kırsal alanında araziye gizlenmiş vaziyette 270 kilo eroin maddesi ile 25 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.