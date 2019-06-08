Yüksekova'da arızalanan su sondajı onarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esentepe Mahallesinde 14 nolu sondajın arızası çalışmaların sonucu giderildi.

İlçenin Esentepe Mahallesinin su ihtiyacını karşılayan Karayolları Sondajı olarak bilinen 14 nolu sondaj arızalandı. Bunun üzerine Yüksekova Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı arıza ekibi hemen harekete geçti. Söz konusu sondajın kısa sürede onarımı gerçekleştirildi. Su kesintisine neden olan arıza onarıldıktan sonra yeniden su verilmeye başlandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Yardımcısı İsmet Taşçı, Esentepe Mahallesinde su kesintisi yaşandığı ihbarını alınca sondajımızı inceledik ve arızasının olduğunu tespit ettik. Hemen ekibimizle harekete geçerek sondajımızı onarıp yeniden mahalleye su vermeye başladık" dedi.