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Yüksekova'da aşırı yüklenmeden dolayı trafo alev alev yandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosu alev alev yandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosu alev alev yandı.


Dilekli köyünün girişinde bulunan trafonun büyük bir gürültüyle patlayarak alev alması korkuya neden oldu. Aşırı yüklenmeden dolayı patlayan trafodan dolayı 77 ev ise elektriksiz kaldı.


Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, akşam saatlerinde aşırı yüklenmeden dolayı trafonun yandığını belirterek, “Genellikle akşamları yoğun şekilde yüklenme söz konusudur. Kurulu güç yeterlidir fakat akşam saatlerinde aşırı kaçak kullanımdan dolayı trafo ve pano yanmıştır. Ekiplerimiz gerekli çalışmayı yaparak en kısa sürede köye enerji verecekler” dediler.

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