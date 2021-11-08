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Yüksekova'da Ay güzelliği ile mest etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hilal şeklindeki Ay izleyenleri büyüledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hilal şeklindeki Ay izleyenleri büyüledi.


Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde dağların üzerinden yükselen hilal şeklindeki Ay görenleri adeta mest etti. Kızıl renkteki hilali görenler hemen telefonlarına sarılarak resim çekmeyi ihmal etmedi. Esnaf Mehmet Durna, "İlk kez bu kadar net gördüm. Muazzam bir manzara. İzlemesi bile keyif verici. Özellikle dağların arkasında kocaman çıkması ve kızıl şekilde hayran bıraktı. Ben o anı kaçırmamak için doyasıya fotoğrafladım'' dedi.

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