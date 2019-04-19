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Yüksekova'da bahar temizliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bahar temizliği başlattı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bahar temizliği başlattı.


Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bahar temizliğine başlayarak, sırasıyla tüm mahallelerde bu çalışmaların yapılacağını duyurdu. Yol kenarına gelişi güzel atılan küller ve çöpler, ekipler tarafından temizlendi. Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş, toplanan tonlarca çöpün kamyonlarla şehir çöplüğüne ve atık kül alanına götürüldüğünü söyledi. Kandaş, “Şehir içinde yoğun temizlik çalışmaları başlattık. Karların erimesiyle birlikte etrafta biriken çöpleri temizleyerek şehrin temiz olması için yoğun çaba gösteriyoruz. Tüm mahallelerde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Temizlik çalışmalarımız gerekirse cumartesi ve pazar günleri dahil haftanın 7 günü, ilçemiz tamamen çöpten arındırılıncaya kadar devam edecek. İnsan sağlığını önemseyerek yaptığımız bu çalışmalarımızda, vatandaşlarımızdan ricamız atık küllerini gelişigüzel bir şekilde etrafa saçmadan belediyemiz tarafından belirlenen bölgelere dökmeleridir” dedi.

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