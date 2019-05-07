Yüksekova'da bahar temizliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi tarafından başlatılan bahar temizliği devam ediyor.

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan bahar temizliği kapsamında bugünde İpekyolu Caddesi'nde biriken toz ve toprak tazyikli su ile yıkandı. Yapılan çalışmayı yerinde takip eden ve kısa bir açıklama yapan Yüksekova Belediye Başkan Vekili Metin Yaşar, “Bildiğiniz üzere yollarımızın bozuk olmasından dolayı, caddelerimizde toz ve toprak birikebiliyor. Daha öncede ekiplerimiz tarafından ilçenin can damarı olan Cengiz Topel Caddesi'nde de yıkama çalışması yaptık. Bugünde sabahın erken saatlerinde İpekyolu Caddesi'nde biriken toz ve toprağı itfaiye ekipleri tazyikli su ile temizledi. İlçe genelinde başlatılan bahar temizliği aralıksız bir şekilde devam edecektir” dedi.