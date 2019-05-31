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Yüksekova'da bayram öncesi huzur uygulaması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bayram öncesi huzur uygulaması yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bayram öncesi huzur uygulaması yaptı.


Türkiye genelinde başlatılan huzur uygulaması ile beraber, Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramı rahat bir şekilde geçirmeleri için ilçe genelinde huzur uygulaması başlattı. İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşen uygulama trafik polislerin eşliğinde araç sürücüleri bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.


Sürücüler, uygulamayı yerinde bulduklarını, güvenlik güçlerin ise güler yüzlü ve ilgilenmelerinden mutlu olduklarını belirttiler.

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