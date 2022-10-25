Yüksekova'da bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar, 'geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Yüksekova ilçesi sınırlarında bulunan bazı bölgeler, 25 Ekim ile 8 Kasım 2022 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

İlan edilen bölgelerle ilgili detaylı bilginin ise valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi.