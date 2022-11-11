Yüksekova'da bin 550 ağaç toprakla buluşturuldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü' çerçevesinde bin 550 ağaç toprakla buluşturuldu.

‘Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik Müdürlüğü tarafından ilçenin Yeni Mahalle İlkokulu bahçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı. Burada konuşan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, bin 550 ağacın toprakla buluşturduğunu belirterek, “Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'mızda da bin 500 ağacı toprakla buluşturduk. Aslında her yer nefes alacak duruma gelecek bir etkinlik oldu. Etkinlikte katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Ağaçlandırma Günü etkinliğine Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Belediye Başkan yardımcıları Feyzi Yıldırım ve Mehmet Akif Arslan, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, öğretmen ve öğrenciler katıldı.