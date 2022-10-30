İhlas Haber Ajansı

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Yüksekova'da bin 56 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 56 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 56 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasında 29 Ekim 2022 günü icra edilen operasyon neticesinde toprak altına gömülmek suretiyle gizlenmiş 6 adet metal varil içerisinde toplam bin 56 litre asit anhidrit maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

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