Yüksekova'da bin TL'lik yardımlar hak sahiplerine ulaştırılıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında hak sahiplerine 1000'er liralık yardımlar evlerinde teslim ediliyor.

Dünyayı tehdit altına alakan korona virüs salgının Türkiye'de görülmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan bin TL'lik yardımlar, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından belirlenen ekipler öncülüğünde hak sahiplerine teslim ediliyor. Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında 1000'er liralık yardım, vatandaşların oturdukları evlerde verilmeye başlandı.

Yüksekova Kaymakamlığı, bu kapsamda 1000 liralık nakdi yardımın polis, jandarma, mahalle bekçileri ve imamlarla evlere dağıtılmaya başlandığını bildirdi.