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Yüksekova'da birçok ev sular altında kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış ve karların erimesiyle birçok ev sular altında kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış ve karların erimesiyle birçok ev sular altında kaldı.


İlçede etkili olan sağanak yağışla birlikte karların erimesi hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle ilçenin Şemdinli yolu üzerinde bulunan birçok ev sular altında kaldı. Bölgede çalışma başlatan Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, evlerdeki suyu tahliye ederek vatandaşlara yardımcı oldu. Gece geç saatlere kadar çalışan belediye ekipleri, vatandaşların evlerine tekrar yerleşmesini sağladı.

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