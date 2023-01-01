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Yüksekova'da boş arazide bekçi ölü bulundu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisinin cansız bedeni boş arazide bulundu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisinin cansız bedeni boş arazide bulundu.



Olay, saat 14.30 sıralarında ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan boş arazide yaşandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım için ekiplere haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler intikal etti. Yapılan kontrollerde çarşı ve mahalle bekçisinin K.Ö. (31) olduğu öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili inceleme başlatırken, K.Ö.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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