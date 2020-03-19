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Yüksekova'da bulunan balıkçıl kuşu koruma altına alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan balıkçıl (Balaban) kuşu koruma altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan balıkçıl (Balaban) kuşu koruma altına alındı.


İlçeye göç yollarıyla gelen balıkçıl kuşu, hava koşullarından dolayı bitkin düşerken vatandaşlar tarafından yakalandı. Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildikten sonra Yüksekova Belediyesindeki veteriner hekimliğinde muayenesi yapılan kuş, Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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