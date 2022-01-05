Yüksekova'da buz tutan derede kazma ve kürekli 'Eskimo usulü' balık avı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında buzla kaplı derelerde 'Eskimo usulü' balık avlayarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

Yüksekova ve çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesi, derelerin donmasına neden oldu. Yaz aylarında farklı işler yaparak evini geçindiren Nazım Taşkın, eksi 25 derece soğuk havaya ve tehlikelere aldırmadan, donan derelerde balık avlıyor. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçayır Deresi'ne giden Nazım Taşkın, buzları kırarak akşam saatlerinde suya bıraktıkları ağlarını, sabah saatlerinde yine kazma ve küreklerle buzları kırarak geri alıyor. "Kışın evimizi bu şekilde geçindiriyoruz" diyen Nazım Taşkın, ''Biz burada öncelikle baltayla o donan buzu kırıyoruz, ardından ağlarımızı gönderiyoruz. Aslında biz bu ağları sabah gönderiyoruz ve akşam da balıklarımızı tutuyoruz. Malum her sene olduğu gibi buraya gelip balıkları tutmaya çalıştık. Tamamen donan dereye gelerek, buzları kazma ve küreklerle kırıp balık avlıyoruz. Biz de bu soğukta geliyoruz, mecburuz. Şükür, nasibimizde ne varsa alıp evimize götürüyoruz” dedi.