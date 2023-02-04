Yüksekova'da çatılardan sarkan buz sarkıtları 1 metreyi geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisiyle evlerinin çatılarında sarkan buz sarkıtları 1 metreyi geçti.

Yüksekova ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle işyeri ve evlerin çatılarında bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Geçtiğimiz hafta sonu yağan kar yağışının ardından ilçede soğuk havalar etkili oluyor. Kırsal kesimlerde yaklaşık 1 metreye kadar yağan kar ilçe merkezinde de hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Geceleri hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 1 metreyi aşan buz sarkıtları tehlike oluştururken, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi. Her yıl erken yağan kar, bu yıl geç yağması nedeniyle vatandaşlar kuraklık olacağı konusunda tedirginlik yaşamıştı. Ocak ayının bitmesine rağmen yağmayan kar için Hakkari'de vatandaşlar kar duasına çıkmıştı.

Sıcak havalar birden yerini soğuk havalara bıraktığını söyleyen Cem İnce isimli vatandaş, ”Son günlerde etkili olan kar yağışının ardından ilçemizde soğuk havalar başladı. Bununla beraber çatılarda yaklaşık 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kaldırımlarda ve çatı altında yürüyen vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor” dedi.