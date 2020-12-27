İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da cenaze aracı şarampole devrildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde cenazeyi bıraktıktan sonra dönen cenaze aracı şarampole devrildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cenazeyi bıraktıktan sonra dönen cenaze aracı şarampole devrildi.


Edinilen bilgilere göre, kaza Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Yüksekova'ya cenaze bırakıp dönen Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı, Gürdere köyü yakınlarında kayarak şarampole düştü. Aracın şarampole düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar olay yerine akın etti. Olay yerine giden vatandaşlar hemen yardım için çekici ve jandarmaya haber verdiler. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Şarampole devrilen araç kurtarıcıyla kaldırırken, ekipler yolu tekrar trafiğe açtı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.