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Yüksekova'da çevre temizliği kampanyası

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla başlatmış olduğu temizlik kampanyasını sürdürüyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla başlatmış olduğu temizlik kampanyasını sürdürüyor.


Yüksekova Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla başlatmış olduğu temizlik kampanyasını yarın Cumhuriyet Mahallesi'nde devam ettirecek. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların sabah saat 08.30'da Eski Cezaevi Kavşağı'nda bulunulması istenilirken, her hafta programa alınan bir mahallede söz konusu çevre temizliği yapılacağı belirtildi.


Çöp bırakma saatlerine vurgu yapan Temizlik İşleri Müdürü Muhyettin Barçın ise, “Cengiz Topel Caddesi'nde kalan vatandaş ve esnafımızdan ricamız, çöplerini gelişi güzel bir şekilde bırakmamalarıdır. Özellikle refüje bırakmaları yasaklanmıştır. Yaptığımız yeni düzenleme ile akşam 19.00 ile sabah 07.00'da yol kenarına bırakmaları gerekmektedir. Aksi takdirde tespit ettiğimiz vatandaşa ve esnafa cezai işlem uygulamak zorunda kalacağız” dedi.

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