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Yüksekova'da çiftçilere eğitim

Hakkari’nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çiftçilere fidan dikimi ve uygulamalı budama eğitimleri verilmeye başlandı.

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çiftçilere fidan dikimi ve uygulamalı budama eğitimleri verilmeye başlandı.


İlçeye bağlı köy ve mezralar da çiftçilere meyve bahçelerinde uygulamalı eğitim veriliyor. Konu hakkında açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında ziraat mühendisleri tarafından meyve bahçelerinde fidan dikimi, budama teknikleri, bahar temizliği ve bahçe bakımı konusunda zirai eğitim verildiğini kaydetti.

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