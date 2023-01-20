Yüksekova'da çıkan yangında 4 bin bağ ot kül oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyünde yaşayan Cahit Bilin'e ait samanlıkta meydana geldi. Akşam saat 19.30 sularında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangını gören köy sakinleri hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, çıkan yangın sonucu Bilin ailene ait 4 bin bağ ot kül oldu. Bilin ailesi ise kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.