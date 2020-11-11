Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Keçili Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda bir adet sığınak içerisinde; 11 adet el bombası, 11 adet el bombası fünyesi, 8 adet roketatar anti tank mühimmatı, 9 adet sevk fişeği, 5 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, bin 175 adet bixi mühimmatı, muhtelif C3/C4 patlayıcı madde ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.