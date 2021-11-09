Yüksekova'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen EREN-14 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet GÜÇLÜ Kamışlı-13 Operasyonu kapsamında, Yüksekova ilçesi kırsal alanındaki sığınak içerisinde gizlenmiş; 50 kilogram amonyum nitrat maddesi, 2 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet Bixi namlusu, 1 adet kanas namlusu, tetik tertibatı ve dipçiği, 1 adet uçaksavar el kundağı, 2 adet Doçka ayağı, 1 adet silah mekanizması, 13 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 6 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet el bombası, 25 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 9 adet telsizli EYP (el yapımı patlayıcı) verici düzeneği, 20 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 100 adet 7.62 mm. fişek, 8 top kablo, 20 adet pil bloğu, 1 adet akü, 6 adet büyük pil, 6 adet küçük tüp, 1 adet tüp başlığı, 1 adet tüp ocağı, 3 adet kırıcı delici, 5 adet kırıcı delici ucu, 1 adet kırıcı delici kutusu, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet falçata, 2 adet testere, 1 adet radyo, 1 adet el yapımı ışıldak, 2 adet gaz maskesi ve filtresi, 1 adet çaydanlık takımı, 5 adet su bidonu, 3 çift ayakkabı, 2 adet palaska ve 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.