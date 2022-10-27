Yüksekova'da çok sayıda silah ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “2 şüpheli şahsa ait evde ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 51 adet tek kırma av tüfeği, 25 adet pompalı av tüfeği, 164 adet fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.