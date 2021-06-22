Yüksekova'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde ve açık alanda bulunan arazide yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasadışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; 22 Haziran 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde ve açık alanda bulunan arazide yapılan arama tarama faaliyetinde 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin adet 7.62 mm çapında fişek, 22 Haziran 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Numune Uygulama Noktasında durdurulan inşaat malzemesi yüklü bir kamyon içerisinde yapılan aramada bin 738 adet ateşli silah gövdesi, bin adet ateşli silah fişek rampası, bin adet ateşli silah namlusu, bin adet silah icra mili ve yayı, bin adet silah iğnesi, bin adet muhtelif silah parçası ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.