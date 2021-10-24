Yüksekova'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet Bixi makineli tüfek, 5 adet AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 1 adet Mavzer, 1 adet Doçka silahı gövdesi, 69 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi” denildi.