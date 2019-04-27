İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yüksekova'da çöken yol onarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine Akocak köyünün köşk mezrasına giden ve yoğun yağışlardan dolayı çöken yol onarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine Akocak köyünün köşk mezrasına giden ve yoğun yağışlardan dolayı çöken yol onarıldı.


İlçeye bağlı 20 kilometre uzaklı bulunan Akocak köyüne bağlı Köşk mezrasına giden yol, günler öncesi yoğun yağışlardan çökme yaşamıştı. Çöken yol havaların ısınmasıyla beraber İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yoğun bir çalışma yürütmesi sonucu onarıldı. Yolun onarıldığını gören köy halkı, İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.