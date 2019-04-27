Yüksekova'da çöken yol onarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine Akocak köyünün köşk mezrasına giden ve yoğun yağışlardan dolayı çöken yol onarıldı.

İlçeye bağlı 20 kilometre uzaklı bulunan Akocak köyüne bağlı Köşk mezrasına giden yol, günler öncesi yoğun yağışlardan çökme yaşamıştı. Çöken yol havaların ısınmasıyla beraber İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yoğun bir çalışma yürütmesi sonucu onarıldı. Yolun onarıldığını gören köy halkı, İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.