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Yüksekova'da çöken yolda kepçe mahsur kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü Çakmak mezrasında yolun çökmesi sonucu çalışan kepçe mahsur kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü Çakmak mezrasında yolun çökmesi sonucu çalışan kepçe mahsur kaldı.



İlçeye bağlı 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyü Çakmak mezrasında günlerdir aralıklarla süren yağışlardan dolayı, çalışma yapan kepçe yolun çökmesi sonucu çamura saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan kepçenin yardımına İl Özel İdareye bağlı ekipler gitti. Köye gelen kepçeler bir saatlik yoğun çalışma sonucunda mahsur kalan kepçeyi kurtardı.

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