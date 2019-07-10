Yüksekova'da dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Sat bölgesinde dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

İlçeye bağlı Sat bölgesine piknik için giden Erol Zirek isimli vatandaş, ailesiyle gezerken bir anda karşısına çıkan dağ keçisi sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Keçilerin dağa doğru kaçtıklarını belirten Zirek, o anı kaçırmamak için cep telefonuyla kaydettiğini söyledi. Zirek, “Aslında tamamen tesadüftü. Çünkü ailemle pikniğe gitmiştik. Çocukları gezdiriyordum, dağa yakındık. Bir baktım dipte bir sürü dağ keçisi otlanıyor. Bende onları rahatsız etmek için biraz yaklaştım. Yaklaşmamla hemen kaçtılar. Bende o anı hemen cep telefonuma kaydettim. İlk kez sürü halinde dağ keçisini gördük” dedi.