Yüksekova'da dağlar toz bulutunda kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini saran dağlar akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle oluşan toz bulutunda kayboldu.

Yüksekova'da soğuk hava 1 haftadır etkisini gösteriyor. Belli aralıklarla yağan yağmur, rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu. Akşam sıcakların azalması ile dışarı çıkan vatandaşlar, toz bulunun altında kaybolan Cilo Dağları'nın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi. Yağış ve rüzgarın başlamasıyla bugün dağların toz bulutu içinde kaldığını ifade eden esnaf Turan Baran, "Günlerdir soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Ardından başlayan aralıklı rüzgâr hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün rüzgârın etkisiyle ilçenin çevresini saran dağlar toz bulutunun içinde tamamen kaybolmuş şekilde. Sanki görüntüsü kışın sis bulutu oluyor. İnşallah kısa sürede bu biter. Zaten artık kış kendini gösterdi. Yüksekova soğuk havalara teslim olacak'' dedi.