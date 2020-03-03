Yüksekova'da deprem ve yangın tatbikatı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

28 Şubat Sivil Savunma Haftası münasebetiyle yapılan deprem ve yangın tatbikatında, öğrenciler zil sesiyle birlikte sınıflarından çıkarak düzenli şekilde binayı tahliye etti. Öğrenciler bahçede güvenli bölüme alınırken, temsili çıkarılan yangını ise itfaiye ekipleri söndürdü. Okulun üst katlarında mahsur kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Okul Müdiresi Şengül Baysal, 28 Şubat Sivil Savunma Haftası münasebetiyle bir tatbikat yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerimize hem deprem hem de yangın tatbikatı yaptırdık. Bu tatbikatları yapmak için çeşitli kurumlardan destek aldık. İtfaiye ekipleri bu konuda bize çok yardımcı oldular. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Bölge olarak 1. derece deprem bölgesinde bulunmaktayız. Son günlerde yaşanan deprem, bizleri ve çevremizi çok etkiledi. Özellikle Elazığ ve Başkale depremleri bizi derinden üzdü” dedi.