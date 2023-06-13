Yüksekova'da depreme dayanıksız yapılar bir bir yıkılıyor

HAKKARİ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlatılan çalışmalar sonucunda tespit edilen depreme dayanıksız yapılar bir bir yıkılıyor.

Türkiye'nin geleceği için kolları sıvayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depreme dayanıklı olmayan yapıların kentsel dönüşüm çerçevesinde dönüştürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bur çerçevede Yüksekova ilçesinde de çalışmalarını sürdüren bakanlık ekipleri tarafından tespit edilen eski yapılar bir bir yıktırılmaya başlandı.

Yıkımların kontrollü bir şekilde yapıldığını ve eski yapıların ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Jeoloji Mühendisi Kamuran Cihan, “Kentsel dönüşüme giren bu yapılarının yıkım işlerini yapıyoruz. Öncelikle Yüksekova 1. Derece deprem bölgesi. Şemdinli ve Yüksekova fay zonu aktif halde. Bildiğimiz üzere burada bir deprem beklediğini biliyoruz. Şiddeti ve zamanı belli değil. Yüksekova'nın zemini çok kötü. Bizde 40 yıl önce yapılan eski yapıları bir bir yıktırıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da bu konuda desteği var. Yüksekova'nın bu eski yapılardan katiyen kurtulması gerekiyor. Allah korusun, yaşanacak bir deprem sonrası bu binalar çok feci şeyler getirebilir. Mümkün oldukça yenilenmeye gitmeliyiz. Bu eski yapıların sahiplerine sesleniyoruz, lütfen imkanlar oldukça yenilenmeye gidelim” dedi.

Yıkımların kontrollü bir şekilde yapıldığını da söyleyen Cihan, “Biz de bu yıkımları ruhsatlı ve izinli bir şekilde yapıyoruz. İnşallah kısa sürede herkes bu kentsel dönüşüm içine girer” ifadelerini kullandı.