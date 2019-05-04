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Yüksekova'da dere taştı, evleri su bastı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle dere taştı, bazı evler sular altında kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle dere taştı, bazı evler sular altında kaldı.


Adaklı köyünde iki gündür etkili olan yağışlar, köyün içerisinden geçen derenin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu bazı evler sular altında kalırken, il özel idaresi ekipleri köyde çalışma başlattı. Bazı evlerin sular altında kaldığını ifade eden Münür Albayrak isimli vatandaş yetkililerden yardım istedi.

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