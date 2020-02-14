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Yüksekova'da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay Deresi’ne düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay Deresi'ne düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yeşildere Mahallesi'nden geçen Büyükçay Deresi'ne yavru bir köpek düştü. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye Yüksekova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Karla kaplı derenin kenarına merdiven dayayarak inen ekipler, özverili çalışma sonucu yavru köpeği dereden çıkarttı.


Kurtarılan yavru köpek, tedavi altına alınmak üzere belediyeye bağlı veteriner hekimliğine teslim edildi.

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