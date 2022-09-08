Yüksekova'da ders ve kaynak kitaplar okullara dağıtılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 bin öğrenci için okullara ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının dağıtımı devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Yüksekova'ya gönderilen ücretsiz ders ve kaynak kitapların dağıtımı sürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen ders kitabı ve yardımcı kaynak, okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı.

Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürleri İskender Akdoğan, Cumali Kaya ve Sait İliş, okulları tek gezerek sınıflara öğretmen ve okul yöneticileri ile beraber öğrenciler için masalara kitaplar bıraktı.

Yüksekova'nın tüm okullarında kitapların hazır bir şekilde öğrencileri beklediğini söyleyen Şube Müdürü Sait İliş, “Bizde meslektaşlarımızla beraber 2022-2023 eğitim öğretim yılında okullarımızı hazır hale getirmek için yerinde inceledik. İlk olarak bunu Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda başlattık. Okulumuzun sınıflarını tek tek gezerek kitapların yerinde olduğunu gördük. Okullarımızın tümüyle öğrenciler için hazır bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Şu an tüm masalarda ücretsiz kitaplarımız mevcuttur. Artık tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olsun” dedi.