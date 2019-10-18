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Yüksekova'da ‘Doğa İçin Çiz' etkinliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Hamit Kesici İlkokulu öğrencileri, küresel iklim değişikliğine karşı ‘Doğa İçin Çiz’ etkinliği düzenlediler.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Hamit Kesici İlkokulu öğrencileri, küresel iklim değişikliğine karşı ‘Doğa İçin Çiz' etkinliği düzenlediler.


İlçenin Dize Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlkokulu öğrencileri, ‘iklim değişikliği için sen sus, ellerin konuşsun' sloganıyla okulun bahçesinde doğaya dikkat çekmek için çizim yaptılar. Bahçede bir araya gelen öğrenciler ve veliler, ilk olarak küresel iklim değişikliği hakkında bilgilendirildi. Okunan şiirlerin ardından öğrenciler tarafından küresel iklim değişikliğine karşı çizim yaparak anılarını kaleme aldılar.


Etkinliği düzenleyen Öğretmen Rabiye Kılınçarslan, doğaya dikkat çekmek için okulun bahçesinde öğrenci ve velilerle birlikte farkındalık yaptıklarını belirterek, “Burada küresel iklim değişikliği adı altında bir program düzenledik. Velilerimizi ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla bu etkinliği yaptık. Doğa dedektifleri olarak her perşembe günü doğada eğitim veriyoruz. Plastik atıkların çok olduğunu gördük, çevremizde bunun önüne geçmemiz için böyle bir etkilik düzenlemek istedik” dedi.

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