Yüksekova'da doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağcılık eğitmeni Kahraman Ayten düzenli bir şekilde bölgede doğa yürüyüş ve tırmanış dallarında faaliyetlerini sürdürüyor.

İlçenin dağcılık konusun da, bölgenin değişik noktalarına giden Kahraman Ayten, tüm zorluklara rağmen yürüyüş ve tırmanış faaliyetlerini bir bir gerçekleştiriyor. Özellik Dağlıca mıntıkasında yürüyüş ve tırmanış gerçekleştiren dağcılık eğitmeni Kahraman Ayten, daha çok bölgede saklı ve gün yüzüne çıkartılamamış güzellikleri tanıtılması çaba harcıyor. Dağlıca'nın eşsiz güzellikleri için, tarihi yerler, şelaleler, bitkiler, mağaralar ve tırmanmamış dağları tanıtımı için yaz kış uğraşıyor. Dağları karış karış gezen dağcılık eğitmeni Ayten; "Asıl amaç bölgemizde keşfedilmemiş yerler, şelaleler, bitkiler ve mağaralar. Bunları ilçemize kazandırmak için çabamız bu yönde olacak. Geleceğimiz olan gençlere tüm güzellikleri kazandırmak için bölgeyi karış karış gezip görüp ona tanıtıp yol gösterecem. Bu yolu geleceğim için, şehrimiz için gayemiz bu yönde olacak" dedi.