İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yüksekova'da doğa yürüyüşü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağcılık eğitmeni Kahraman Ayten düzenli bir şekilde bölgede doğa yürüyüş ve tırmanış dallarında faaliyetlerini sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağcılık eğitmeni Kahraman Ayten düzenli bir şekilde bölgede doğa yürüyüş ve tırmanış dallarında faaliyetlerini sürdürüyor.


İlçenin dağcılık konusun da, bölgenin değişik noktalarına giden Kahraman Ayten, tüm zorluklara rağmen yürüyüş ve tırmanış faaliyetlerini bir bir gerçekleştiriyor. Özellik Dağlıca mıntıkasında yürüyüş ve tırmanış gerçekleştiren dağcılık eğitmeni Kahraman Ayten, daha çok bölgede saklı ve gün yüzüne çıkartılamamış güzellikleri tanıtılması çaba harcıyor. Dağlıca'nın eşsiz güzellikleri için, tarihi yerler, şelaleler, bitkiler, mağaralar ve tırmanmamış dağları tanıtımı için yaz kış uğraşıyor. Dağları karış karış gezen dağcılık eğitmeni Ayten; "Asıl amaç bölgemizde keşfedilmemiş yerler, şelaleler, bitkiler ve mağaralar. Bunları ilçemize kazandırmak için çabamız bu yönde olacak. Geleceğimiz olan gençlere tüm güzellikleri kazandırmak için bölgeyi karış karış gezip görüp ona tanıtıp yol gösterecem. Bu yolu geleceğim için, şehrimiz için gayemiz bu yönde olacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.