Yüksekova'da doğalgaz ustaları yetişiyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde verilen doğalgaz kursuyla ustalar yetişiyor.

Yüksekova'ya 2 sene içinde doğalgazın gelmesi üzere açılan kurslara da ilgi arttı. Vatandaşlardan gelen isteklere duyarsız kalmayan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, açtığı ‘Doğalgaz İç Tesisatçısı Kursu'yla çok sayıda kişiyi usta yaptı.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, bu sene en çok rağbet gören kursların başında doğalgaz kursunun geldiğini belirterek, “Vatandaşlarımız bu taleple bize geliyorlar. Bu kursun rağbet görmesinin en önemli sebebi ise Yüksekova ilçemizin doğalgaza kavuşmasıdır. Bu kurslarda mezun olan kursiyerlerimiz, mesleki eğitim merkezimize başvurarak kalfalık belgelerini alabilirler. Firmalarla anlaştıktan sonra istediği yerde çalışıyor. Bu noktada vatandaşlarımız iş sahibi olacak” dedi.