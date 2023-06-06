Yüksekova'da domuz sürüsü görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerleşim alanına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyü yolunda ilerleyen bir sürücü, gece saatlerinde 8 domuzla karşılaştı. Domuzları görünce şaşıran vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Domuzlar, bir süre sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Hakkari bölgesinde popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuzlar sıklıkla görülmeye başlandı.